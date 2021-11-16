«الصحة» تكشف مفاجأة بشأن حالات الإصابة بـ«كورونا» خلال الشهرين الماضيين

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن مفاجأة بشأن حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا خلال الشهرين الماضيين. وقالت الصحة، عبر حسابها على “تويتر”: إن 97% من المصابين بالفيروس خلال الشهرين الماضيين لم يتلقوا الجرعة الثانية من اللقاح، أو لم يتلقوه نهائياً. فيما جاءت نسبة المصابين المحصنين بجرعتين 3% فقط، والمصابين المحصنين بجرعة واحدة 32%، والمصابين الغير محصنين 65%.

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