تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني بشأن ثغرات في متصفح جوجل كروم

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرا، بخصوص تحديث أمني في متصفح Google Chrome. وأوضح المركز أن Google أصدرت تحديثًا لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux. ويمكن للمهاجم استغلال الثغرات من أجل تنفيذ برمجات خبيثة، لذا يوصي المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 95.0.4638.69، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديث اللازمة عبر الرابط : هنا

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