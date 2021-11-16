ما هي الأسباب والأعراض وسبل العلاج حول متلازمة القدم الحارقة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب إن متلازمة القدم الحارقة (Burning Feet Syndrome) تعني الشعور بسخونة وحرقان في الأقدام.



كما تتضمن الأعراض الشعور بالوخز والحكة والألم والحساسية للمس وزيادة إفرازات العرق، وتظهر هذه الأعراض ليلا بصفة خاصة.

وأوضحت الرابطة أن متلازمة القدم الحارقة ترجع إلى أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير، وتتمثل الأسباب البسيطة في ارتداء أحذية ضيقة والإجهاد الشديد للأقدام.

أما الأسباب الخطيرة فتتمثل في الاعتلال العصبي المتعدد والتصلب العصبي المتعدد وداء السكري وقصور الغدة الدرقية ونقص فيتامين B12 ومرض الشريان المحيطي.

ويتم مواجهة متلازمة القدم الحارقة من خلال علاج المرض المسبب لها، إلى جانب بعض التدابير، التي تساعد على تخفيف المتاعب مثل حمام القدم البارد ورفع القدم إلى أعلى.