إسرائيل والإمارات تعلنان انطلاق مفاوضات لإنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / SEZAYI ERKEN

وقالت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، عقب اجتماع عن بعد مع نظيرها الإماراتي عبد الله بن طوق المري، إن إسرائيل والإمارات أطلقتا محادثات للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بينهما، حسب "صحيفة معاريف" الإسرائيلية.

وأضافت باربيفاي، أن "مسؤولين إسرائيليين بارزين من فريق التفاوض يقومون بزيارة لدبي في الوقت الراهن تستمر حتى يوم الخميس المقبل لإجراء المزيد من المحادثات"، مؤكدة أن هذا الاتفاق سيعزز بدرجة كبيرة التجارة بين البلدين ويلغي الحواجز ويوسع التعاون الاقتصادي.

وكانت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، دعت في وقت سابق، إلى إلغاء صفقة عقدت مع الإمارات سابقا. وحسب وكالة "رويترز"، دعت الوزيرة كارين الحرار، إلى إلغاء اتفاق عقد مع شركة في الإمارات، بشأن خط أنابيب نفط.

وقالت الوزيرة لراديو الجيش الإسرائيلي، إن الصفقة "لا فائدة منها لإسرائيل". وتابعت الوزيرة أن الصفقة من شأنها زيادة كمية الخام التي تمر عبر البلاد، وقد أثار ذلك جماعات حماية البيئة في إسرائيل.

ولم تقرر الحكومة الإسرائيلية حتى الآن، عما إذا كانت ستمنح الضوء الأخضر للاتفاق بين شركة خطوط الأنابيب المملوكة له في أوروبا وآسيا، وشركة "لاند بريدج" التي يملكها إمارتيون وإسرائيليون.

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