شركة روسية تبرم عقود طائرات بقيمة تتجاوز مليار دولار في دبي

دبي - محمود عبدالرازق - وقال تشيميزوف: "خلال معرض دبي للطيران 2021، وقعت شركة "روس أبورون إكسبورت" عقودًا لتوريد طائرات تزيد قيمتها عن 1.3 مليار دولار، وهي طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر وطائرات من دون طيار ومحركات".

وشدد على أنه: "لأسباب موضوعية لا يمكننا تسمية الدول".

​وانطلقت، يوم الأحد الماضي، فعاليات معرض دبي للطيران الجوي لعام 2021، وتستمر لمدة أسبوع.

ويضم معرض دبي للطيران فرص التواصل الاستراتيجي، وعروض الطائرات الحديثة، ومؤتمرات تعزيز المعرفة التي يستضيفها قادة قطاع صناعة الطيران.

وتشارك في المعرض شركات طيران عالمية، مع إمكانية زيارة أجنحة المعرض لأكثر من 20 دولة التي تعرض منتجاتها وتقنياتها المبتكرة.