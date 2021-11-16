رئاسة الجمهورية العراقية تكشف حقيقة العفو عن بعض المتهمين بجرائم الإرهاب والمخدرات

دبي - محمود عبدالرازق - ونفت الرئاسة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، حقيقة ما يتم تداوله مؤكدة أنها أخبار "عارية من الصحة".

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وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الأنباء التي نشرت حول إصدار الرئاسة عفواً عن بعض المتهمين بجرائم الإرهاب والمخدرات وما شابه ذلك، عارية من الصحة".

وأكدت الرئاسة أن "هذه الأساليب (نشر الشائعات) تهدفُ للإضرار بالمجتمع العراقي".

وطالب المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية بـ"ضرورة استقاء المعلومة من مصادرها المعتمدة، والموقع الرسمي للرئاسة، والمنصّات التابعة له".

وشدد على ضرورة أن تقوم "وسائل الإعلام والمدوّنين ومواقع التواصل الاجتماعي وأبناء شعبنا إلى تحرّي الدقة في المعلومة، خصوصاً مع الفترة الحرجة التي تمرّ بها البلاد".

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