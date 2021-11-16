وكالة "سبوتنيك" تنفي إجراء أي مقابلة مع سيف الإسلام القذافي مؤخرا

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في المنشور المتداول على موقعي "فيسبوك" و"تويتر" أن سيف الإسلام، الذي خرجت عائلته من المشهد السياسي الليبيّ قبل عشر سنوات بعد انتفاضة أطاحت بوالده، تعهّد بأن يرفع رواتب الموظّفين وأن يقدّم منحاً للراغبين بالزواج وغيرها من المزايا في حال انتخب رئيساً في الانتخابات المقرّرة أواخر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

​تنفي وكالة "سبوتنيك" التصريحات التي قيل إن سيف الإسلام أدلى بها للوكالة، حيث لم تجر وكالتنا أي مقابلة مؤخرا مع سيف الإسلام القذافي.

فعدا عن أن "سبوتنيك" هي وكالة أنباء روسيّة، وليست "مجلّة" كما كتب ناشرو الخبر المزيّف، فلا يمكن العثور على أي تصريح حديث لسيف الإسلام على منصاتها.

وكان سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، قدم الأحد الماضي، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في ليبيا في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.