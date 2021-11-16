المملكة السعودية تُوطن تكنولوجيا الصيانة من "دبي للطيران"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تشارك الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية بجناح كبير في معرض دبي للطيران 2021 الذي انطلق اليوم بمشاركة دولية كبيرة.



وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد بن عبد العزيز العوهلي، إن مشاركة الهيئة في المعرض، تأتي امتدادًا لمساعي الهيئة في تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته التي حددتها رؤية المملكة 2030 على نحو دقيق عبر توفير الشراكات النوعية ولقاء المستثمرين الدوليين المهتمين بالاستثمار في المملكة لمشاركتنا مسيرة التوطين وتبادل المعارف والخبرات، ونقل التقنية.

ولفت إلى أن المملكة تُولي قطاع الدفاع والأمن الوطني أولويةً كبيرة؛ وجاء توجه القيادة الرشيدة الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدرًا لإثراء اقتصادنا الوطني، وسببًا لازدهاره المستدام.

وبين أن معرض دبي للطيران، يُعد فرصة نوعية لعرض وتحليل مستقبل صناعة الطيران الذي يشهد نهضة كبيرة وتطوراً ملحوظًا، مبيناً أن مشاركة الهيئة في المعرض تقع ضمن أحد أهداف الهيئة في تمكين القطاع من خلال إيجاد الشراكات بين اللاعبين الدوليين في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن معرض دبي للطيران يستمر من الفترة 14 - 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، حيث تأتي مشاركة الهيئة بهدف تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع وما تتميز به من محفزات كبيرة وفرص واعدة، وذلك عبر فتح آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، وتمكين الشراكات النوعية بين الشركات المحلية العاملة في القطاع ونظيراتها من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.

ويشهد قطاع الصناعات العسكرية السعودية حراكاً غير مسبوق بعد أن أُعلِن عن فتح استقبال طلبات الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية بالسعودية عبر بوابة التراخيص التي تُمكِّن جميع المستثمرين من داخل المملكة وخارجها من الدخول إلى القطاع والإسهام في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

بالإضافة إلى ما أعلنت عنه الهيئة مؤخراً من إطلاق مشروع تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية الذي يهدف إلى تعزيز جهود المملكة الرامية إلى توطين القطاع وتعزيز استقلاليته الاستراتيجية.