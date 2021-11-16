شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أعراض وأسباب وعلاج جرثومة المعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عند الشعور بالألم في البطن والذي يصاحبه بعض الأعراض مثل الغثيان وارتفاع درجة الحرارة فمن الممكن أن يكون ناتج عن الإصابة بجرثومة المعدة.



جرثومة المعدة تحدث نتيجة الإصابة بنوع من البكتيريا الذي يسمى بالبكتيريا الملوية البوابية التي تصيب المعدة وتعتبر من الأمراض المنتشرة التي من الممكن أن تتسبب في الإصابة بقرحة المعدة فيما بعد.

فيما يلي أعراض وأسباب وعلاج جرثومة المعدة.

أسباب جرثومة المعدة:

تناول الطعام أو الماء الملوث.

عدم غسل اليدين جيدا بعد استخدام الحمام.

مشاركة تناول الطعام في الأواني مع شخص مصاب.

الإقامة في الأماكن غير النظيفة.

أعراض جرثومة المعدة بالتفصيل:

في البداية يشعر المريض بألم خفيف في البطن والشعور بالحرقة وخاصة عندما تكون المعدة فارغة بين الوجبات أو أثناء النوم، ويستمر هذا الألم لعدة دقائق أو لبعض الساعات، ويشعر المريض بالتحسن عند تناول الطعام، ويوجد بعض الأعراض التي تصاحب هذا الشعور بالألم ومنها:

الصعوبة في البلع.

الإصابة بالانتفاخ والغازات.

الغثيان والقيء.

الإصابة بارتفاع درجة حرارة الجسم.

فقدان الشهية.

فقدان الوزن.

كثرة التجشؤ.

وجود مشكلات في التنفس.

الشعور بالتعب والإجهاد الشديد.

وجود دم في البراز.

الإصابة بفقر الدم.

الشعور سريعا بالشبع.

خطورة جرثومة المعدة:

عند الإصابة بجرثومة المعدة وعدم علاجها قد تتعرض إلى العديد من المضاعفات الخطيرة ومنها قرحة المعدة والتي تحدث نتيجة تأثير هذه البكتيريا على البطانة الواقية للمعدة والأمعاء الدقيقة.

كما أنها من الممكن أن تؤدي إلى التهاب بطانة المعدة وسرطان المعدة.

علاج جرثومة المعدة نهائيًا:

حتى يتم علاج جرثومة المعدة نهائيًا يجب التوجه للطبيب وإجراء الفحوصات المطلوبة واللجوء إلى العلاج الطبي وتناول العلاج في مواعيده المحددة له والإلتزام بالبرنامج العلاجي، حيث يلجأ الطبيب إلى وصف بعض أنواع من الأدوية ومنها:

المضادات الحيوية والأدوية المضادة للهيستامين، والأدوية المثبطة لأحماض المعدة ومنها مثبطات مضخة البروتين ومثبطات إفراز الحمض وهذا للوقاية من الإصابة بالقرحة.

مدة علاج جرثومة المعدة:

قد يحتاج علاج جرثومة المعدة من 7 إلى 14 يوما على حسب نوع العلاج الذي يقدمه الطبيب ومدى إلتزام المريض بتناول العلاج، حيث أن بعض الأشخاص قد تختفي الأعراض لديهم بعد أسبوع فقط من تناول العلاج.

أكلات تقتل جرثومة المعدة:

الثوم والبصل:

يحتوي البصل والثوم على مضادات البكتيريا التي تعتبر مضاد حيوي طبيعي، حيث أشارت العديد من الدراسات التي تم ذكرها على موقع "webmd" إلى أن الأشخاص الذين يتناول البصل والثوم يتم علاجهم من جرثومة المعدة بشكل سريع.

الكرنب:

الخضروات التي تنتمي لعائلة راسيكا مثل الكرنب والبروكلي والقرنبيط واللفت تحتوي على العناصر التي تساعد في القضاء على جرثومة المعدة، ولهذا عليك إضافتها إلى النظام الغذائي.

الزنجبيل:

يحتوي الزنجبيل على مضادات للجراثيم مما يجعله من العلاجات الجيدة لجرثومة المعدة، كما أنه يقلل من الإصابة بالالتهابات وفرص التعرض إلى قرحة المعدة.

الشاي الأخضر:

يعتبر الشاي الأخضر من الأعشاب الطبيعية التي تحتوي على مضادات الأكسدة والتي تساعد على التقليل من الإصابة بالإلتهابات والتعرض إلى الجراثيم ومنها جرثومة المعدة.

الكركم:

إضافة الكركم إلى النظام الغذائي للشخص المصاب بجرثومة المعدة يساعد على القضاء على البكتيريا المسببة لها، فضلا على أنه غني بمضادات الالتهابات ومضادات الأكسدة.