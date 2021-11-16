مصر... الموجة الرابعة لكورونا مستمرة وبدء منع الموظفين من الحضور دون تلقي اللقاح

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وبحسب البيان الصادر عن وزارة الصحة مساء أمس الاثنين، فقد تم "تسجيل 946 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، و68 حالة وفاة جديدة".

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وأشار البيان إلى "خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 288114 حتى اليوم".

وأوضح البيان أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 344907 من ضمنهم 288114 حالة تم شفاؤها، و19567 حالة وفاة".

وبدأ أمس الاثنين، تطبيق قرار الحكومة المصرية بمنع حضور الموظفين في الحكومة والقطاع العام من دون تلقي اللقاح، وأصدر عدد من الوزارات والهيئات الحكومية بيانات مستقلة، أكدت فيها بدء تطبيق القرار، وتلقي الموظفين إخطارات سابقة بضرورة تقديم ما يثبت تلقيهم اللقاح، أو مسحة سلبية كل أسبوع.

وأكد بيان وزارة المالية أن "هناك ميزانية مفتوحة للقطاع الصحي لمكافحة كورونا وتوفير اللقاحات؛ بما يضمن تحصين أكبر عدد من المواطنين ضد الفيروس خاصة فى ظل التأكيدات العلمية بفاعلية اللقاحات في مواجهة أى تحورات للفيروس، والحد من الآثار الصحية، وتعزيز حماية المواطنين".

من جانبه، أكد الناطق باسم وزارة الصحة في تصريحات تلفزيونية أمس، أن القرار لم يؤثر على الحضور في الجهات الحكومية، ولم يشهد القطاع المستهدف بالتطبيق معدلات غياب غير عادية.

ومن المقرر بدء منع دخول المواطنين، للجهات الحكومية لتلقي الخدمات من دون تلقي اللقاح في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، ولن يطبق القرار على دخول المرضى للمستشفيات لتلقي الخدمات العلاجية.