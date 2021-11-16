المريمي يكشف موعد ترشح عقيلة صالح إلى الانتخابات الرئاسية

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / POOL

وقال المريمي، في تصريحات مع "قناة العربية"، إن "رئيس المجلس النيابي، عقيلة صالح سيتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى فرع مفوضية الانتخابات بمدينة بنغازي، خلال اليومين القادمين".

وأوضح أن عقيلة (البالغ من العمر 77 عاما)، ينوي التنافس على رئاسة ليبيا، استجابة لرغبة المكونات القبلية والاجتماعية في منطقة الشرق الليبي.

وكان سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، قدم يوم الأحد، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في ليبيا في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، فيما كشف رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، عن موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أنه سيعلن ذلك في اللحظة الحاسمة.

وقال الدبيبة: "قرار ترشحي بيد الشعب الليبي، وفي اللحظة الحاسمة سوف أعلن موقفي من هذه الانتخابات".

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