صحيفة تكشف فحوى زيارة أوغلو إلى لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت مراجع دبلوماسية مطلعة لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن زيارة وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو إلى لبنان تحتمل هدفين وسيوجه من خلالها رسالتين.

ولفتت المراجع إلى أن "الرسالة الأولى سياسية في لقاءاته مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة ووزير الخارجية، وستتركّز على تفاعلات الأزمات اللبنانية المتشابكة والمتداخلة بخلفياتها الداخلية والإقليمية والدولية، بما فيها تلك المتصلة بالأزمة الدبلوماسية الأخيرة مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي".

وأضافت المراجع: "وما كان موضع نقاش بينه وبين نظيره الإيراني أمس، وتناولت محادثاتهما ما يمكن أن تقوم به إيران وتركيا المتعاونتان في كثير من الأزمات الدولية، لتسهيل الحل السياسي في لبنان وسبل توفير المخرج لإحياء العمل الحكومي لمواجهة الاستحقاقات المقبلة".

وأوضحت المراجع أن "الرسالة الثانية فهي إنسانية وإنمائية اجتماعية واقتصادية، حيث أن أوغلو سيشارك في اليوم الثاني لزيارته في تدشين عدد من المشاريع التي موّلتها أنقرة في مناطق لبنانية عدة".