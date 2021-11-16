لأول مرة.. رهف القحطاني تتحدث عن حياتها وثروتها قبل الشهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

تحدثت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية رهف القحطاني، عن بعض تفاصيل حياتها وثروتها قبل الشهرة، وذلك ردًا على أسئلة بعض متابعيها.



وقالت في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بتطبيق ”سناب شات“، إن حياتها قبل الشهرة ”كانت طبيعية ولم تعان من الفقر أو غيره“، مشيرة إلى أنها ”كانت تعمل سكرتيرة في أمانة مدينة الدمام السعودية، قبل أن تستقيل بعد دخول عالم الشهرة“، وفق تعبيرها.

وأضافت القحطاني المشهورة باسم ”وذ نكهة“، أنها استطاعت من عملها الشخصي قبل الشهرة امتلاك شقة سكنية إضافة إلى سيارة، لافتةً إلى أنها لم تكن تنوي الإدلاء بهذه المعلومات، لكن أسئلة المتابعين دفعتها للإفصاح عن بعض منها.