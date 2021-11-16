اخبار الخليج

الكويت.. تعليق صورة أردوغان على أحد دور الضيافة بعد عودة المدانين بـ"اقتحام المجلس"

0 نشر
اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت.. تعليق صورة أردوغان على أحد دور الضيافة بعد عودة المدانين بـ"اقتحام المجلس" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نشر مناصرو نواب كويتيين معارضين، عادوا إلى أرض البلاد بعد إقامتهم أكثر من 3 سنوات في تركيا بعد أن شملهم العفو الأميري، صورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على جدار أحد دور الضيافة عليها “ شكرا أبا بلال على حسن ضيافة أبنائنا“.

وعاد المدانون، وهم النواب السابقون ”جمعان الحربش وسالم النملان ومبارك الوعلان“، إلى الكويت، عقب غياب دام أكثر من 3 أعوام؛ بسبب الحكم القضائي الصادر بحقهم إثر إدانتهم بقضية اقتحام مجلس الأمة التي يمر عليها اليوم عقد من الزمن.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا