شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت.. تعليق صورة أردوغان على أحد دور الضيافة بعد عودة المدانين بـ"اقتحام المجلس" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نشر مناصرو نواب كويتيين معارضين، عادوا إلى أرض البلاد بعد إقامتهم أكثر من 3 سنوات في تركيا بعد أن شملهم العفو الأميري، صورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على جدار أحد دور الضيافة عليها “ شكرا أبا بلال على حسن ضيافة أبنائنا“.



وعاد المدانون، وهم النواب السابقون ”جمعان الحربش وسالم النملان ومبارك الوعلان“، إلى الكويت، عقب غياب دام أكثر من 3 أعوام؛ بسبب الحكم القضائي الصادر بحقهم إثر إدانتهم بقضية اقتحام مجلس الأمة التي يمر عليها اليوم عقد من الزمن.