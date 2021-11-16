المالكي يتحدث عن قرار عسكري له أهداف استراتيجية في اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، في خبر بشأن اليمن، مشيرة إلى قول العميد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، إن تموضع القوات المشتركة بمنطقة العمليات تأتي ضمن خططها العسكرية لدعم الحكومة اليمنية في معاركها على كل الجبهات.

ونفذت القوات المشتركة بالساحل الغربي إعادة انتشار وتموضع بحسب المالكي، الذي أشار إلى أن تلك القوات حققت انتصارات توجت باتفاق ستوكهولم بعد تعنت "الحوثيين".

وقال المالكي إن "تلك القوات قدمت تضحيات كثيرة لاستعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب".

وتابع: "رأت قيادة القوات المشتركة للتحالف أن إعادة الانتشار والتموضع لهذه القوات يجعلها أكثر فاعلية ومرونة عملياتية".

وتقود المملكة العربية السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" منذ سنوات.

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