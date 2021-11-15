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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لمحبي المغامرة في أماكن نائية.. ابتكار جهاز بسيط يستخرج المياه من الهواء

الإثنين 15 نوفمبر 2021

الخليج 365

قد يواجه المستكشفون والمسافرون لأيام طويلة، بعيدا عن المدن، مشكلة الحصول على مياه صالحة للشرب، حيث قد يتعرضون لظروف طارئة تؤدي إلى نفاد ما بحوزتهم من مياه، لتتبدل رحلتهم إلى مهمة شاقة للبحث عن الماء، بدلا من الاستجمام والمغامرة.



توفير الماء في أي وقت

جاء ابتكار ثوري بحل مشكلة انقطاع مياه الشرب للمغامرين في الأماكن النائية، وذلك من خلال تقنية جديدة تنتج مياها صالحة للشرب حسب الطلب.

ويعود الفضل في هذا الابتكار، إلى فريق بحثي من شركة Watergen العالمية، والمختصة بتطوير تقنيات تصنع من الهواء مياها نظيفة وقابلة للاستخدام الآدمي.

جهاز محمول

صمم باحثو شركة Watergen، التقنية الجديدة، من جهاز قابل للحمل بسهولة، والتنقل في أي مكان، وأطلقوا عليه اسم Mobile Box، حيث يتشابه حجمه، مع حجم مولد كهربائي محمول.

20 لترا من الماء يوميا

يستخدم جهاز Mobile Box الكهرباء لسحب الماء من الهواء في محيطه، ويمكنه إنتاج 20 لترا من الماء النقي الصالح للشرب كل يوم.

ويعمل من خلال توصيله بمنفذ السيارة بجهد 12 أو 220 فولت، حيث تمتص المروحة في الجهاز هواء محيطه، عن طريق نظام فلتر.

ثم تستخرج الماء من الهواء باستخدام تقنية التبديل الحراري الحاصلة على براءة اختراع، والتي تستخرج الماء من خلال التكثيف.

ومن ثم تعالجها من خلال مراحل متنوعة من نظام الفلترة، والتي تتضمن تعرضها للأشعة فوق البنفسجية، وبعد ذلك تنقل الماء إلى خزان.

مصدر مياه احتياطي

عرضت شركة Watergen، جهازها صانع الماء من الهواء Mobile Box، في معرض SEMA للابتكارات الإلكترونية، والذي عُقد مطلع شهر نوفمبر الجاري، بمدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وقدمت جهازها في سرير شاحنة فورد للطرق البرية والوعرة، وأظهر العرض أن الجهاز يمكن أن يعمل بسهولة مع مركبات الشاحنات والمنازل المتنقلة.

ويمكن للمخيمين في الهواء الطلق، اعتباره مصدرا احتياطيا للحصول على المياه في المناطق التي يوجد بها نقص، وذلك بالإضافة إلى مصادرهم في الحصول على المياه العادية.

ووفقا لآخر الإحصاءات من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، هناك ما يقدر بـ 884 مليون شخص محرومين من الماء الصالح للشرب، و2.5 مليار دون مياه تستخدم للصرف الصحي.

ونتيجة لذلك؛ انتشرت الأمراض والوفيات للأشخاص الذين يستخدمون موارد مياه ملوثة؛ وهذه الآثار واضحة بشكل خاص عند الأطفال في البلدان المتخلفة، حيث إن 3900 طفل يموتون يوميا بسبب الإسهال وحده.

وعندما يقال إنه يمكن الحيلولة دون حدوث هذه الوفيات بشكل عام، فإن الوضع أكثر تعقيدا؛ لأن الأرض تتجاوز القدرة الاستيعابية بالنسبة لحصول البشر على المياه العذبة، وفي كثير من الأحيان تعتبر التكنولوجيا المتقدمة علاجا شافيا، ولكن تكاليف التكنولوجيا الباهظة استبعدت عددا من البلدان من الاستفادة من هذه الحلول.