عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جيل واي فاي جديد يمكنه تشغيل المدن الذكية في نقطة اتصال واحدة

الإثنين 15 نوفمبر 2021

الخليج 365

يشهد إنترنت الأشياء IoT، إقبالا مستمرا على استخدامه، حيث ينطوي على اتصال عدد من أجهزة الذكاء الاصطناعي معا، مثل ربط الهواتف الذكية مع المنتجات الذكية من المستشعرات وكاميرات المراقبة ومكبرات الصوت الذكية، وأجراس الأبواب الذكية، والمكانس الكهربائية الذكية، وغيرها، لتعمل معا في جهاز واحد، من خلال نقطة اتصال ”واي فاي“، تغطي مساحة المنزل أو المكتب.



اتصال على نطاق واسع

مؤخرا، ظهرت تقنية ”واي فاي“ جديدة تحمل اسم HaLow، يمكنها ربط الأنظمة الذكية ”إنترنت الأشياء“، في جهاز واحد، وعلى نطاق اتصال يصل مداه إلى أكثر من كيلومتر واحد، وتوفر كذلك استهلاكا كبيرا للطاقة، مقارنة مع أنظمة الجيل الحالي من شبكات ”واي فاي“.

الفرق بين التقنية الجديدة وجيل ”واي فاي“ الحالي

تتشابه التقنية الجديدة والمتمثلة بشبكة ”واي فاي HaLow“ من حيث تشغيلها مع شبكات جيل ”واي فاي“ الحالي.

ويعتمد الجيل الحالي من شبكات ”واي فاي“ عند تشغيله على تردد لاسلكي يتراوح ما بين ”2.4 غيغا هيرتز – 5 غيغا هيرتز“، لذلك يمكنها توصيل كمية كبيرة من البيانات في فترة زمنية قصيرة، وفي نطاق ترددي مرتفع، وبالتالي تستهلك المزيد من الطاقة.

أما شبكة واي فاي HaLow فتعمل بتردد لاسلكي يبلغ 1 غيغاهيرتز فقط، وهو أقل بكثير مما تستخدمه شبكات واي فاي الحالية، ونتيجة لذلك، فإنها تستهلك طاقة أقل بكثير من الشبكات الحالية.

ولأن تردد شبكة واي فاي HaLow اللاسلكي 1 غيغاهيرتز، فإنه يتيح أطوالا موجية أطول، ويمكن أن توفر نقطة وصول واحدة للأجهزة المتصلة، بنطاق يبلغ أكثر من 1 كم.

العيوب

يكمن العيب الرئيسي في شبكة واي فاي HaLow، في استخدام نطاق ترددي أقل من شبكات واي فاي الحالية، والتي تتميز بنطاق ترددي أعلى.

وبسبب ذلك لا يمكن لجيل واي فاي HaLow نقل الكثير من البيانات.

تشغيل المدن الذكية

صمم الباحثون تقنية ”واي فاي“ الجديدة لتلبي الطلب المتزايد باستمرار على أجهزة ”إنترنت الأشياء“ في السوق، ولتعمل بشكل أساسي على تشغيلها، حيث إن هذه الأجهزة عادة ما تحتوي على احتياجات أساسية لنقل البيانات.

ونظرا لأن أجهزة ”إنترنت الأشياء“ يمكن في المستقبل أن تظل متصلة لمسافات أطول من الوقت الحالي، فيمكن أن تكون التكنولوجيا الجديدة مفيدة مستقبلا في تشغيل المدن الذكية وفي مراقبة المحاصيل الزراعية في المزارع البعيدة، باستخدام أجهزة الاستشعار، وغيرها.

متى سيتم الطرح في الأسواق؟

اعتمدت منظمة واي فاي Alliance، تقنية واي فاي الجديدة، ولكن لا يوجد موعد رسمي لإتاحتها في الأسواق.

ويتوقع خبراء التكنولوجيا، طرح واي فاي HaLow في الأسواق قريبا، مع استمرار زيادة الطلب على الأجهزة القائمة على إنترنت الأشياء.