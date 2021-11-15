الإمارات: 4 شروط للحصول على تأشيرة طالب

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب موقع الإمارات اليوم، فإن الحكومة الإماراتية اشترطت 4 شروط أساسية للحصول على تأشيرة "طالب"، وذلك للالتحاق بالجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وعن هذه الشروط، عددت الحكومة ضرورة الحصول على "خطاب قبول رسمي من إحدى الجامعات المعتمدة في الدولة، إذا كان الطالب مستجدّاً، أو شهادة استمرارية في الدراسة للطلبة القدامى".

كذلك اشترطت إحضار "اختبار اللياقة الطبية من أحد المراكز الطبية الحكومية في الإمارات"، وثالثا "كفيل لتأشيرة الطالب، إما الجامعة نفسها أو أحد الوالدين أو أحد الأقارب"، ورابعا "الموافقة النهائية على طلب التأشيرة من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب".

ولفتت الحكومة إلى أن "تأشيرة الطالب تصدر لمدة عام واحد فقط، قابلة للتجديد لمدة مماثلة بعد تقديم إثبات رسمي باستمرارية الدراسة صادر من إحدى مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات".

وفيما أكدت أن أولياء أمور الطلبة والدامعات نفسها يمكنها توفير طلب الحصول على التأشيرة، أكدت أن "القبول في إحدى جامعات دولة الإمارات لا يضمن إصدار التأشيرة، حيث يخضع إصدار إذن الدخول و/أو تأشيرة طالب لمتطلبات معينة تشمل اجتياز اختبار اللياقة الطبية، وموافقة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بما في ذلك الفحص الأمني".

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أصدرت قراراً يمكن من خلاله الحصول على تأشيرة لخمس سنوات للطلاب المتفوقين، مشترطة حصول الطالب على تقدير امتياز في الثانوية العامة، وهو ما يعادل 95%، و جي بي إيه 3.75، إن كان من طلاب الجامعات، على أن تشمل المزايا الممنوحة للمتفوقين أسرهم أيضا.

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