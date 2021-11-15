عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وفاة المذيعة المصرية مها حسني بعد وعكة صحية شديدة

الإثنين 15 نوفمبر 2021

الخليج 365

أعلن خالد سالم المخرج بالتلفزيون المصري، وفاة الإعلامية مها حسني، أحد أبرز الوجوه الإذاعية في ماسبيرو.



ونعت صحفة ماسبيرو الأصل، المتخصصة بنشر أخبار إعلاميي ماسبيرو، الإعلامية مها حسني، الإثنين.

وكتبت الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "خالص العزاء والمواساة لكل أحباب الإعلامية مها حسني".

وأشارت إلى أن صلاة الجنازة على الراحلة أقيمت في أحد مساجد القاهرة قبل أن يوارى جثمانها الثرى.

وسبق أنْ نُقلت الإعلامية مها حسني، من المستشفى الجوي إلى مستشفى المطرية العام في سيارة عناية مركزة مجهزة، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة.

وقدمت مها حسنى العديد من البرامج عبر التلفزيون المصري، من بينها برنامج "أيامنا الحلوة"، و"سيدتي".