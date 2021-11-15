"طلقة في الهواء"... جورج قرداحي يتحدث مجددا عن استقالته والأزمة مع الخليج

دبي - محمود عبدالرازق - وقال قرداحي، في مكالمة هاتفية مع تلفزيون "إم تي في" اللبناني، إن "يشعر مع الناس ومتفهم هواجسهم وليس حجر عثرة ولسس متمسكا بالوزارة عنادا"، مؤكدا أنه منفتح تجاه أي حل يفيد لبنان ويعيد ترميم علاقاته مع الخليج".

وأكد في الوقت ذاته أنه "لا يريد أن تكون استقالته بلا نتيجة"، قائلا: "لا أريد أن تكون استقالتي طلقة في الهواء لا تؤدي إلى أي نتيجة".

واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.

وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.

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