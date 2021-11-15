محمد بن سلمان يهنئ ولي عهد سلطنة عمان على زواجه

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ولي عهد السعودية مع ولي عهد سلطنة عمان، بمناسبة زواج الأخير، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وعبّر ولي العهد محمد بن سلمان في اتصاله الهاتفي مع ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد عن تمنياته له بوافر التوفيق والسعادة.

من ناحيته، عبّر ولي عهد سلطنة عمان عن شكره لولي العهد السعودي على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة، ولتهنئته له بمناسبة عقد قرانه.

ويشغل ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد كذلك منصب وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان.

وتقدم العديد من الأمراء السعوديين بالتهنئة إلى ولي عهد سلطنة عمان، ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد على عقد قرانه، ومنهم الأمير سطام بن خالد آل سعود، الذي كتب عبر حسابه على موقع "تويتر": "بارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في خير نسأل الله لهما السعة والدعة والألفة الجامعة والذرية الصالحة".

​وفي شهر يناير/ كانون الثاني 2020، أدى هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، اليوم السبت، اليمين القانونية، سلطانا لعمان، خلفا للسلطان قابوس بن سعيد، الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 79 عاما.

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