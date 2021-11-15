رغد صدام حسين توجه رسالة إلى سيف الإسلام القذافي وتطلق عليه وصفا جديدا

دبي - محمود عبدالرازق - ووصفت رغد، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" سيف الإسلام بـ"الأخ الغالي"، داعية إلى أن يعود إلى المكانة التي تليق به ويخدم ليبيا ويعيدها لموقعها الحقيقي.

وكان سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، قدم أمس الأحد، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في ليبيا في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

من جهتها، حذفت المفوضية العليا الليبية للانتخابات، البيان، الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك" اليوم الاثنين، وكانت أعلنت فيه رفض ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، وذلك على خلفية حالة عدم الاستقرار التي أثارها ترشحه.

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