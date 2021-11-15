صحيفة تنشر "اعترافات صادمة" لأم كويتية تركت جثة ابنتها في الحمام 5 سنوات

دبي - محمود عبدالرازق - وقررت النيابة العامة حبسها 21 يومًا على ذمة القضية، بحسب "صحيفة القبس" الكويتية.

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وسبق أن عثرت الشرطة الكويتية على جثة الفتاة في منطقة السالمية متحللة، واتضح بعد ذلك أن الجثة موجودة في حمام المنزل منذ 5 سنوات وقت وقوع الجريمة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بـ"المطلع" أن النيابة العامة وجهت إلى المتهمة تهمتي حبس حرية ابنتها والقتل العمد.

وأشار المصدر إلى أن المتهمة أنكرت التهمتين، وأكدت أنها كانت "تهدف لمنعها من الخروج كنوع من التربية".

ونقل المصدر عن المتهمة في اعترافاتها أمام النيابة أنها قالت: "لم أقتل ابنتي، وكل ما في الأمر أنني منعتها من الخروج، وتبين لي بعدها أنها امتنعت عن الأكل ثم ماتت".

وأضافت: "في اليوم الذي ماتت فيه ابنتي، كانت هناك قضية شهيرة هزت الكويت، وتتمثل في قيام خادمة بقتل ابنة مخدومها، وخفت أن يكون مصيري كهذه القضية وأن يشتهر الأمر وأُودع السجن"، كاشفة عن أن هذا هو السبب وراء احتفاظها بجثة ابنتها طوال هذه السنوات ولم تقم بإبلاغ الجهات المختصة أو دفنها.