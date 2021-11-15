وزير الخارجية التركي يصل إلى بيروت للاجتماع بمسؤولين لبنانيين

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب موقع النشرة اللبناني، فإن جاويش أوغلو وصل إلى المطار على رأس وفد تركي في زيارة يلتقي خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين.

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وتتضمن زيارة وزير الخارجية التركي افتتاح عدد من المشاريع الإنمائية في بعض المناطق اللبنانية، والتي أسهمت بلاده في تمويلها.

وقد استقبلت جاويش أوغلو في مطار بيروت الدولي، ممثلة وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، مديرة المراسم في الوزارة عبير علي، إضافة إلى سفير تركيا في بيروت، باريش أولوسوي.

وأكد برنامج الزيارة على عقد جاويش أوغلو اجتماعا مع نظيره اللبناني، يعقبه مؤتمر صحافي مشترك بعد ظهر غد الثلاثاء في مقر الوزارة.

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