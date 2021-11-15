عايدة رياض تهاجم زكريا بطرس: "أنا مسيحية وبحتفل بالمولد النبوي"

دبي - محمود عبدالرازق - وكتبت رياض، على "إنستغرام، اليوم الاثنين: "أرفض أي إساءة للدين الإسلامي، فأنا احترمه جدا"، مشيرة إلى أنه لا يوجد شيء يمكن أن يتسبب في الفتنة بين المسلمين والمسيحيين أبدا.

وتابعت: "أنا مسيحية وبحتفل بالمولد النبوي مع جيراني دوما… كلنا واحد وعمر ما كان في ولا هيبقى في اختلاف بينا"، مضيفة: "الدين لله وحده... إلا رسول الله".

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لزكريا بطرس وهو يتعرض إلى الدين الإسلامي ونبيه محمد، بصورة أثارت حالة من الغضب وتصدر هاشتاغ "عاقبوا زكريا بطرس" في مصر.

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية بيانا بهذا الشأن، قالت فيه إن علاقة الكاهن السابق زكريا بطرس بالكنيسة انقطعت منذ أكثر من 18 عاما"، مشيرة إلى أنها "ترفض أساليب الإساءة والتجريح التي لا تتوافق مع الروح المسيحية الحقة".

وقال البيان إن زكريا بطرس لم يعد تابعا للكنيسة منذ 2003.

وقالت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية: "نحن نحفظ محبتنا واحترامنا الكامل لكل إخوتنا المسلمين"، مشيرة إلى أنه كان كاهنا في مصر وانتقل بين عدة كنائس وقدم تعليما لا يتوافق مع العقيدة الأرثوذكية وتم وقفه ثم نقله إلى أستراليا ثم المملكة المتحدة وأنه كانت هناك اجتهادات لتقويم فكره".

© Sputnik أبزر مواقف الدول الإسلامية من الإساءة للنبي محمد

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