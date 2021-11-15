تفاصيل ارتكاب إمام مسجد جريمة جنسية بشعة في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

كشفت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل قيام إمام وخطيب مسجد، بهتك عرض طفلة في أثناء تحفيظها القرآن الكريم، داخل منزله بقرية منشأة البدوي بمركز طلخة التابعة لمحافظة الدقهلية.



وتعود تفاصيل الواقعة لشهر أغسطس الماضي، حين ذهبت الطفلة التي لم تتجاوز 10 سنوات، لدرس تحفيظ القرآن في بيت المتهم وقام بهتك عرضها بالقوة مستغلا سلطته عليها وكون الطفلة يتيمة.

وأثارت الواقعة غضب الأهالي والجيران بعد كشفها، فضلًا عن إثارة الغضب والاستنكار من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشارها على نطاق أوسع، وطالب البعض بإعدام إمام المسجد الذي لم يحترم طبيعة عمله وتحفيظه للقرآن وكونه قدوة للأجيال القادمة واستغل بيته للتعدي جنسيًا على طفلة وتهديدها.

وتم إلقاء القبض على المتهم واعترف بارتكاب جريمته أمام النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الواقعة وإحالتها لمحكمة الجنايات، التي تستعد لمحاكمته.

وطالب دفاع الطفلة المجني عليها بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام شنقا، ليكون عبرة لكل من سولت له نفسه بالتعدي على طفلة أو فتاة وهتك عرضها بالقوة.

وكانت المحكمة قد استمعت يوم السبت الماضي لأقوال والدة الطفلة المجني عليها، ومناقسة الصغيرة في جلسة سرية داخل حجرة المداولة، وواجهت الجاني بالاتهامات الموجهة إليه، وتم استدعاء زوجته لمناقشتها، وطلب دفاع المجني عليها خلال الجلسة تعديل مواد الوصف والاتهام لتطبيق عقوبة الخطف بطريقة التحايل مع هتك العرض، لتوقيع أقصى العقوبة عليه قد تصل للإعدام شنقًا.