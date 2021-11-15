أمير قطر يتسلم أوراق اعتماد سفير مصر... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وتسلم أمير قطر أوراق اعتماد 7 سفراء، وهم سفير جمهورية مصر العربية، عمرو كمال الدين الشربيني، وسفير السلفادور ماغانا هيريرا، وسفير جمهورية بوروندي، أزيدور نترامبيا، وسفير تنزانيا، مهدي جمعة معلم، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

كذلك تسلم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أوراق اعتماد سفير اليابان، ساتوشي مايدا، وسفير جمهورية غويانا التعاونية، صفراز أحمد شدود، وسفير جمهورية أرمينيا، آرمين ساركسيان.

وتمنى أمير قطر للسفراء السبعة الذين اعتمد أوراقهم، اليوم الاثنين، التوفيق في مهامهم، وللعلاقات بين بلاده ودولهم المزيد من النماء والتطور.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعيين سفير جديد لبلاده في دولة قطر، وهو عمرو الشربيني.

​ويعتبر عمرو الشربيني هو أول سفير مصري يتم تعيينه في العاصمة القطرية الدوحة، بعد زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لقطر، وسط تحسن تشهده العلاقات بين البلدين بعد سنوات من القطيعة وانتهاء "الأزمة الخليجية".