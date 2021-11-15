السعودية تجنّس مغتربين موهوبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

منحت السعودية جنسيتها لمجموعة مغتربين تشمل أطباء، ورجال دين، وأكاديميين، لتصبح ثاني دولة خليجية تستحدث برنامجا رسميا لتجنيس الأجانب من أصحاب المهارات الاستثنائية هذا العام.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في الأسبوع الماضي أن الإعلان يأتي في أعقاب مرسوم ملكي صدر الخميس الماضي بمنح الجنسية "لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة" الذين سيساهمون في نمو المملكة في إطار خططها الإصلاحية الطموحة.

ويقيم الأجانب في السعودية عادة بموجب تأشيرات قابلة للتجديد ومرتبطة بالعمل.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن برنامج التجنيس سيستهدف "الكفاءات الشرعية، والطبية، والعلمية، والثقافية، والرياضية، والتقنية" بهدف خلق "بيئة جاذبة" لاستثمار الكفاءات البشرية، واستقطاب المميزين والمبدعين للمساعدة في تحقيق أهداف رؤية 2030.

ورؤية 2030 هي خطة إصلاحات تهدف لخلق فرص عمل وتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط.

ووفقا لتقارير إخبارية محلية صدرت اليوم الإثنين، تضم المجموعة رجال دين دعموا بعض مبادرات الملك سلمان بشأن التسامح الديني، وخبراء ماليين، وأطباء، وأكاديميين متخصصين في الهندسة، والكيمياء، والاتصالات.

وتأتي الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه السعودية لتصبح مركزاً تجارياً إقليمياً ينافس على استقطاب رؤوس المال والمواهب الأجنبية.

وفي يناير (كانون الثاني)، أعلنت الإمارات خطة لمنح الجنسية للمستثمرين وكذلك المهنيين بما يشمل العلماء، والأطباء، وعائلاتهم.

وجاء ذلك في أعقاب تغييرات في سياسة منح التأشيرات، ما ساهم في منح إقامات أطول لفئات معينة من المستثمرين والطلاب والمهنيين.