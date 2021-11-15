أديل تكشف كواليس خسارة وزنها مع أوبرا وينفري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت المغنية البريطانية أديل، إنها لم تشعر "بالصدمة أو الانزعاج" من رد الفعل على خسارتها الكبيرة لوزنها.



ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية عن أديل قولها إنها لم تحدد هدف خسارة نحو 45 كيلوجراما، مضيفة أنها دائما كانت تنظر لشكل الجسم بصورة إيجابية.

وقالت في حوارها مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري بمناسبة إصدار ألبومها الجديد: "جسدي دائما ما كان محور حديث طوال مسيرتي، أنا ضخمة للغاية أو صغيرة للغاية، أنا مثيرة أو لا".

وأضافت: "لم أنظر أبدا لأي شخص بناء على وزنه.. لقد كنت أنظر لشكل الجسد بصورة إيجابية من قبل وأنا كذلك الآن".

وتابعت: "أشعر بالسوء في حال شعر أي شخص بالسوء حيال نفسه ولكنها ليست مهمتي. أنا أحاول أن أنظم حياتي".

وكشفت أديل عن أنها تحب رفع الأوزان في صالة الجيم.