مباحثات بين وزير الخارجية المصري ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وعقد شكري جلسة مباحثات مع الكوني في مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة، وفقا للحساب الرسمي للمتحدث باسم الخارجية المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

​وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد حث الشعب الليبي، في كلمة له يوم الجمعة الماضي على تجاوز الخلافات وطرد الدخلاء.

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وشدد على أن مصر سند وقوة لليبيين متى احتاجوا ذلك.

وأعلن ممثلو القيادة العامة للجيش الليبي باللجنة العسكرية المشتركة 5+5 يوم الخميس الماضي البدء في إخراج 300 مرتزق أجنبي متواجدين في مناطق سيطرة الجيش الوطني الليبي بقيادة القائد العام، المشير خليفة حفتر.

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية الليبية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأعلنت المفوضية الليبية العليا للانتخابات فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وبينت أنها ستواصل استقبال طلبات المرشحين لانتخابات الرئاسة حتى 22 نوفمبر، بينما ستواصل استقبال طلبات المرشحين للانتخابات النيابية حتى 7 ديسمبر.

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