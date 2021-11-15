البحرين تعلن إنشاء المجلس الوطني للفنون

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "الوطن" البحرينية تفاصيل بنود المرسوم الملكي والذي حدد مهام المجلس الوطني للفنون والتي جاء من بينها:

تطوير وتشجيع الاهتمام بأنواع الفنون المرئية والمسموعة والمقروءة، ونشر الوعي بأهمية الفنون.

وضع استراتيجية وطنية لدعم الفنون وتنفيذ الخطط اللازمة للارتقاء بالفن.

الإشراف على تنفيذ البرامج الفنية والتنسيق بين كافة المؤسسات الفنية.

توفير بيئة فنية من خلال إنشاء المنصات الفنية وخلق الفرص.

تشجيع الاستثمارات في مجال الفن ودعم أصحاب المواهب الفنية.

ومن المنتظر أن يشكل المجلس بموجب مرسوم، من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء على الأقل، وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.

وحدد المرسوم الموارد المالية للمجلس كما يلي: