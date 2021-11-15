فعاليات الاجتماع السوري الروسي المشترك حول عودة اللاجئين تنطلق اليوم في دمشق

دبي - محمود عبدالرازق - ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، والذي سيستمر على مدى أربعة أيام، لقاء يجمع الهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين السورية والروسية، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية.

وتأتي مناقشة الجانبين السوري والروسي توقيع اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات على رأس جدول الأعمال.

وتهدف فعاليات الاجتماع السوري الروسي المشترك إلى عقد اجتماعات في مختلف المحافظات، والتي ستشمل قطاعات الإعلام والإسكان والأشغال العامة والإدارة المحلية والبيئة والكهرباء والتعليم العالي والزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والصحة.

كما سيتم توزيع مساعدات وكتب مدرسية في عدد من المحافظات، بحسب وكالة "سانا" السورية.

وجدير بالذكر أن البيان الختامي للمؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين، الذي عقد في تشرين الثاني عام 2020، كان قد أكد على استعداد الدولة السورية لإعادة مواطنيها إلى البلاد وتوفير الظروف المعيشية المناسبة. وكان المجتمع الدولي قد دعا إلى ضرورة تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار وتقديم الرعاية الصحية والطبية والخدمات الاجتماعية ونزع الألغام، دعماً للاجئين السوريين وللحكومة السورية.