شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 38 إصابة جديدة بـ«كورونا» و55 حالة تعافي وتسجيل 3 حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين ، تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 55 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 3 حالات وفاة.

وكشفت الصحة عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي من خلال إنفوجرافيك اليوم الإثنين كالتالي: