شركة أوبل تكشف موعد طرح سياراتها الكهربائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تستعد شركة أوبل لإطلاق سيارتها Rocks-e الكهربائية في يناير/كانون الثاني المقبل بسعر يبدأ من 7990 يورو.



وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها Rocks-e متناهية الصغر تأتي بطول 2.41 متر وعرض 1.39 متر، وتتسع لمقعدين، في حين يبلغ وزنها 500 كجم.

وتعتمد السيارة الجديدة على سواعد محرك كهربائي بقوة 5 كيلووات/8 حصان، والذي يصل إلى السرعة القصوى 45 كلم/س في غضون 10 ثوان.

وتتضافر جهود المحرك مع بطارية سعة 5.5 كيلووات ساعة، توفر مدى سير يصل إلى 75 كلم.

تستخدم Rocks-e مصدات أمامية وخلفية معاد تشكيلها قليلاً، ويتم دمج مصابيحها الأمامية والخلفية بشكل أكثر سلاسة في الهيكل، باستخدام تصميم "Vizor" الذي شوهد في أحدث طرازات Opel و Vauxhall.

تم إعادة نحت العتبات، وتم تجهيز Rocks-e بمجموعة من عجلات التصميم "المتقاطعة" منخفضة السحب.

مثل Ami، فإن التصنيف الرئيسية لـ Rocks-e هي أنها مصنفة في الواقع كدراجة رباعية، وذلك بفضل كتلتها المنخفضة وسرعتها القصوى المتواضعة. وهذا يعني أنه يمكن قيادتها من قبل أولئك الذين ليس لديهم رخصة قيادة كاملة في الأسواق مع شرعية الدراجات الرباعية.

على سبيل المثال ، يمكن قيادتها في ألمانيا من سن 15 عامًا، من قبل أولئك الذين يحملون رخصة قيادة مركبة خفيفة.