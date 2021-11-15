نمو الاقتصاد التونسي 0.3% خلال الربع الثالث من 2021

دبي - محمود عبدالرازق - واعتبر المعهد الحكومي أن ذلك "يعكس انتعاشة تدريجية للنشاط الاقتصادي ضمن ظرف اتسم بتحديات في تنامي"، بحسب قناة "نسمة" التونسية الخاصة.

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وسجل اقتصاد تونس خلال الربع الثالث من العام الجاري، نموا نسبته 0.7%، مقارنة بالربع الثاني من ذات العام.

وبحسب المعطيات، سجل أداء الأنشطة الاقتصادية تباينا خلال الربع الثالث من 2021، وسجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري تراجعا نسبته 2.6%.

ولم يكن النشاط الاقتصادي في قطاع الصناعات المعملية في منأى عن هذا الاتجاه، حيث سجل إنتاج قطاع النسيج والملابس والأحذية تراجعا بلغ 2.5، وقطاع صناعة مواد البناء والخزف بنسبة 4.5%.

في المقابل سجل قطاع الصناعات الكيميائية نموا نسبته 14% وقطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة نموا قدره 1.1%.

وكان الاقتصاد التونسي سجل انكماشا قياسيا بلغ 8.8 بالمئة في 2020 بسبب تبعات جائحة كورونا.