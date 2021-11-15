الصحة العالمية: 3 من كل 4 أطفال يمنيين يعانون سوء التغذية المزمن

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت المنظمة في تغريدة بحسابها على تويتر: "يعاني 16.2 مليون يمني (أكثر من نصف السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة) من انعدام الأمن الغذائي، كما أن ثلاثة من كل أربعة أطفال يعانون من سوء التغذية المزمن".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، قوات التحالف العربي لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

وتسببت الحرب في اليمن في مقتل وإصابة مئات الآلاف كما نتج عنها عمليات نزوح واسعة وانتشار الأوبئة والأمراض، ضمن ما صنفته الأمم المتحدة كأسوأ كارثة إنسانية في العالم.

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