هذه الأنواع من الخضروات والفواكه تقي من أمراض خطيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تتمتع مادة "الأنثوسيانين" (Anthocyanin) بفوائد صحية جمّة، وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بهذه المادة في الخضروات والفواكه ذات اللون الأحمر والبنفسجي والأزرق مثل التوت والعنب الأحمر والكرز والباذنجان والبرتقال الأحمر والكرنب الأحمر.



وقال المركز الاتحادي للتغذية إن مادة "الأنثوسيانين" المضادة للأكسدة تتميز بتأثير مضاد للبكتيريا والفيروسات ومثبط للالتهابات.

وأضاف المركز أنها تندرج ضمن مركبات "الفلافونويد"، تدعم الخلايا العصبية وتتمتع بتأثير إيجابي على الأوعية الدموية، ومن ثم تحد من أمراض القلب والأوعية الدموية، فضلاً عن أنها تحارب الروماتيزم والسرطان.