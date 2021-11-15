مصر تبدأ التجارب السريرية على لقاحها ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت هيئة الدواء المصرية، الأحد، بدء إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصري "كوفي فاكس" المضاد لفيروس كورونا.



وأكدت الهيئة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمركز القومي للبحوث أن اللقاح هو ثمرة تعاون بين المركز وشركة "فاكسين فالي".

وأشارت إلى أنه لا يوجد ما يمنع من جهة الهيئة في بدء التجارب السريرية على اللقاح المصري، وذلك بعد انتهاء التجارب ما قبل السريرية، وفقاً لصحف مصرية.

وأشارت الهيئة إلى أنها قامت بتقديم كافة سبل الدعم الفني خلال الدراسات ما قبل السريرية، وأنها ستستمر في تقديم الدعم الفني خلال جميع المراحل المقبلة.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تقديم كافة سبل الدعم للشركات المصرية لتوفير اللقاحات المحلية، وتوافر تنوع بين مختلف أنواع اللقاحات.

من جانبه، قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي بمصر إن هذه الخطوة تتويج كبير لعدد من العلماء والباحثين تجاه أزمة كورونا وثمرة لما تمتلكه مصر من إمكانيات لإنتاج اللقاحات واعتمادها عالمياً.

وأضاف أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالدعم المادي والمعنوي لعلماء المركز القومي للبحوث، ويؤمن بالقدرات الموجودة في هيئات البحث العلمي المصرية.

وأشار إلى أن اللقاح المصري تم تحضيره وفقاً للاشتراطات والضوابط لإنتاج اللقاحات عالمياً، ومطابق لجميع الخطوات التي تم إنتاج اللقاحات بها في دول العالم.