تسريب بيانات شخصية لبعض حاملي الشهادات المزيفة ضد "كوفيد" في روسيا!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

طرحت المواقع الإلكترونية غير الرسمية في شبكة الإنترنت الروسية للبيع بيانات شخصية للمواطنين الذين اشتروا شهادات التطعيم المزيفة واختبارات "بي سي إر" لفحص فيروس كورونا.



على سبيل المثال فإن قاعدة بيانات تتضمن 1000 سطر تباع بـ120 دولارا وتتضمن معلومات جواز السفر وبوليصتي التأمين والضرائب ورقم الهاتف والعنوان وكذلك معلومات عن تاريخ تسليم شهادة التطعيم.

وقالت صحيفة "كوميرسانت" الروسية إن هناك بيانات بحجم أوسع، وتقدم أوسعها بيانات عن 500000 شخص حيث يبلغ سعر المعلومات عن الشخص الواحد نحو 30 – 40 روبلا (نحو نصف دولار). وافترض الخبراء أن تلك البيانات جمعها منظمو التطعيم المزيّف، إذ أن البيانات التي يكشف عنها المحتالون تتضمن أيضا بوليصة التأمين الإلزامي الطبي.

وقال مدير المواصلات الاستراتيجية في شركة Infosecurity a Softline company الروسية، ألكسندر دفوريانسكي :" من غير المنطقي الاعتقاد أن المجرمين سيقفون موقفا محترما ممن طلبوا منهم تقديم خدمات غير رسمية.