فوائد صحية جمّة في الأنثوسيانين.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال المركز الاتحادي للتغذية إن مادة "الأنثوسيانين" (Anthocyanin) تتمتع بفوائد صحية جمّة.



وتمتاز هذه المادة المضادة للأكسدة بتأثير مضاد للبكتيريا والفيروسات ومثبط للالتهابات.

وأضاف المركز أن مادة "الأنثوسيانين"، التي تندرج ضمن مركبات "الفلافونويد"، تدعم الخلايا العصبية وتتمتع بتأثير إيجابي على الأوعية الدموية، ومن ثم تحد من أمراض القلب والأوعية الدموية، فضلا عن أنها تحارب الروماتيزم والسرطان.

وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بمادة "الأنثوسيانين" في الخضروات والفواكه ذات اللون الأحمر والبنفسجي والأزرق مثل التوت والعنب الأحمر والكرز والباذنجان والبرتقال الأحمر والكرنب الأحمر.