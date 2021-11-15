قرار منع الموظفين غير المطعمين من دخول مقار عملهم يبدأ اليوم بمصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يبدأ اليوم سريان قرار الحكومة المصرية بمنع دخول الموظفين الحكوميين غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى مقار عملهم، وكذا عدم السماح للطلاب الجامعيين الذين لم يتلقوا اللقاح بدخول الجامعات.



ويعود القرار إلى 17 أكتوبر الماضي، حيث قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عدم السماح لأي موظف لم يتلق اللقاح بالدخول إلى مكان عمله بعد يوم 15 نوفمبر الجاري.

كما قررت اللجنة عدم السماح للطلاب الجامعيين الذين لم يتلقوا اللقاح بدخول الجامعات بحلول نفس التوقيت، مُشددة على أهمية الاستمرار في خطة التوسع في منظومة التطعيم لجميع شرائح المجتمع.

من جهته، قال الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بعمل وزير الصحة: «نتوسع في عملية تطعيم المواطنين، وحاليا يتم تقديم ما يزيد على 500 ألف جرعة في اليوم الواحد، وحتى الان تم تطعيم ما يزيد على 90 % من طلاب الجامعات «المنتظمين» وتم التأكيد على أنه لن يدخل الامتحانات سوى الطلاب الذين تم تطعيمهم، ومن ثم ستشهد الأيام المقبلة الانتهاء من تطعيم باقي الطلاب».