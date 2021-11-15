شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كل ما تريد معرفته حول "رجيم بدون نشويات" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كم ينقص رجيم بدون نشويات من الوزن؟، سؤال يدور في أذهان من اعتمدوا هذا النظام القاسي لخسارة الوزن في وقت قصير.



الرجيم الخالي من النشويات يضطر الجسم إلى استهلاك المخزون الكبدي لإحراق الدهون وتحويلها إلى جلوكوز لإنتاج الطاقة الضرورية، الأمر الذي يؤدي الى خسارة الوزن بطريقة فعالة في وقت قصير.

ويعتمد الرجيم الخالي من النشويات على تناول الأطعمة الغنيْة بالبروتين والدهون الرئيسة، ومنع تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدات.

ويسمح هذا النوع من الحميات الغذائية باستهلاك اللحوم والأسماك والبيوض والأجبان والزبدة والزيوت والقهوة الخالية من الحليب والشاي وثمار الأفوكادو وجوز الهند والمكسرات والبذور، ويمنع الحبوب الكاملة وكل أنواع الخبز، وبعض أنواع الفواكه والخضروات النشوية، والمكرونة والفول.

الريجم بدون نشويات يمنع تناول السكر الأبيض أو البني أو العسل أو دبس السكر، كذلك منتجات الألبان ما عدا الزبادي كامل الدسم، لا توجد في هذا النوع من الرجيم فواكه، باستثناء الليمون والليمون الحامض والتفاح والتوت وبدون فواكه مجففة.

ونشرت سالي فؤاد شيف وخبيرة تغذية مصرية، جدولا لتنفيذ رجيم بدون نشويات لمدة 7 أيام، مشيرة إلى أنه يساعد في إنقاص الوزن من 4 كيلوجرامات إلى 5 كيلو جرامات في الأسبوع.

كما قالت في تدوينة لها عبر حسابها على موقع "فيس بوك": "يحظر هذا الرجيم على مرضى السكر والنساء اللاتي يتناولن حبوب منع الحمل والمسنين".

ويتضمن الرجيم 3 وجبات رئيسية، وفي اليوم الأول يتناول الشخص في الإفطار "بيض مخفوق - قهوة أو شاي"، وفي الغداء "قطعة دجاج - سلطة مع خل - جلي"، وفي العشاء "شوربة مع مرقه دجاج - قطعة لحم صغيرة - سلطة جبن – جلي - قهوة أو شاي".

وفي اليوم الثاني يتناول على الإفطار "بيض مع جبن - قهوة أو شاي"، وفي الغداء "سندوتش جبن - سلطة خضراء – فاكهة - عصير طازج" والعشاء "قطعة لحم مشوي - سلطة خس – جلي".

في اليوم الثالث يتناول على الإفطار "بيض مع سجق - قهوة أو شاي"، وفي الغداء "قطعة لحم مفرومة مشوية - قطعة جبن – بيضة مسلوقة - سلطة خضراء – جلي"، وفي العشاء "مرقة لحم - جمبري - سلطة خضراء".

في اليوم الرابع يكون الإفطار مكونا من "بيض عيون - قهوة أو شاي"، والغداء "سلطة خضراء - بيضة مسلوقة - جبنه - فجل – جلي"، والعشاء "قطعة دجاج - خس - جلي".

في اليوم الخامس يتناول على الإفطار "بيض مع سجق - قهوة أو شاي"، وفي الغداء "سلطة تونة"، أما العشاء فيتكون من "سلطة خضراء - خس - جلي".

في اليوم السادس يكون الإفطار "بيض مقلي - قهوة أو شاي"، والغداء "برجر مشوي - سلطة خضراء – جلي"، والعشاء: "سمك مشوي - سلطة خضراء - جلي".

في اليوم الأخير يتناول "بيض مقلي - قهوة أو شاي" على الإفطار، والغداء "سلطة دجاج - بيضة مسلوقة - سلطة خضراء"، والعشاء "مرقة لحم - سلطة فجل مع فلفل رومي وبقدونس - جبن – جلي".