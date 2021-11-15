مسؤول أردني يكشف الموعد المرجح لتشغيل المنطقة الحرة المشتركة مع سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وكانت المنطقة الواقعة على مساحة 6500 دونم بين الأردن وسوريا بمحاذاة المعبر الحدودي "جابر- نصيب"، أغلقت في عام 2015، بسبب تردي الأوضاع الأمنية.

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وقال مدير عام المنطقة، عرفان الخصاونة، في تصريحات لموقع شبكة "سي إن إن" إنه من المرجح إعادة تشغيل المنطقة قبل نهاية العام الحالي، لافتا إلى أن الوضع الأمني شهد تحسنا.

وأوضح الخصاونة أن المنطقة ستصبح مُهيأة لاستقبال حركة الشحن التجاري ونقل البضائع بين البلدين.

وأشار إلى أن المنطقة الحرة ستشهد تفعيل أعمال التخليص الجمركي وتشغيل عدد من المصانع ومعارض السيارات وشركات التأمين والفاعليات المختلفة.

يذكر أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة بين مسؤولين من البلدين، لوضع اللمسات الأخيرة اللوجستية والفنية والأمنية للمنطقة.

تدار المنطقة الحرة من قبل شركة المنطقة الحرة الصناعية الأردنية السورية وتتمتع بسيادة مشتركة، لكنها تعرضت للنهب على أيدي مجموعات سورية مسلحة في أبريل/ نيسان 2015.