واشنطن والكويت تطلقان برنامجا مشتركا لمكافحة الجرائم الإلكترونية

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك وفق ما أعلنته السفيرة الأمريكية لدى الكويت، آلينا رومانوسكي، في تغريدة على حسابها في موقع "تويتر"، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وقالت رومانوسكي: "العالم اليوم أصبح أكثر ترابطاً من أي وقت مضى، وبينما يأتي ذلك مع مزايا، فإنه يشكّل أيضاً مخاطر".

وتابعت: "كجزء من التزامنا المشترك بالأمن السيبراني، أطلقت وزارة العدل الأمريكية بالاشتراك مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية (الكويتية) ورشة عمل لمدة يومين حول مكافحة الجرائم الإلكترونية والإرهاب وتعزيز الأمن السيبراني".

وخلال ورشة العمل، ألقت سفيرة واشنطن لدى الكويت كلمة شددت خلالها على التنسيق المتواصل لتعزيز الأمن السيبراني.