أستراليات يقاضين قطر بسبب خضوعهن لتفتيش نسائي في مطار الدوحة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "فرانس برس" عن داميان ستورزاكر من شركة "مارك لويرز" للمحاماة في سيدني، اليوم الاثنين، أن 7 سيدات من المتضررات يعتزمن التحرك قضائيا.

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وأوضح ستورزاكر أن الهدف هو بعث رسالة للسلطات القطرية تفيد بأنه لا يمكنكم التعامل مع النساء بهذه الطريقة.

وقال إن هؤلاء السيدات عانين من محنة بالغة ليلة الفحوص قبل أكثر من عام بقليل.

ولفت إلى أن المعاناة والشعور بأثرها السيء والصدمة تتواصل نتيجة ما حدث.

يذكر أن سيدات على متن عشر رحلات مغادرة من الدوحة، بينهن 13 أسترالية، خضعن لعمليات تفتيش أواخر العام الماضي، بسبب بحث السلطات عن والدة طفلة مولودة حديثا تم العثور عليها في دورة مياه في المطار.

وتسببت الحادثة في غضب واسع وقلق نتيجة طريقة تعامل السلطات القطرية مع النساء في وقت تستعد لاستقبال آلاف الزوار الأجانب لمباريات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.