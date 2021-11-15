شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنشر صوراً لحركة السحب الرعدية على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر المركز الوطني للأرصاد، صباح اليوم، آخر صور التقطها الرادار وتبين تواجد السحب الرعدية الممطرة داخل البحر بمحاذاة بعض محافظات المملكة. وأوضحت الصور التي نشرها المركز عبر حسابه على “تويتر”، تعرض محافظات جدة والليث وأجزاء من مناطق الجوف والقصيم والحدود الشمالية ومحافظتي حفرالباطن والقيصومة للسحب الرعدية الكثيفة والممطرة.

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