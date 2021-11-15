منذ 68 عاماً.. مدينة أسترالية تسجل أدنى درجات حرارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت مدينة هوبارت الأسترالية أدنى درجات حرارة في شهر نوفمبر منذ 68 عاما، حسبما أفاد مكتب الأرصاد الجوية الأسترالية.



وقال المكتب في تغريدة له إنه وفقًا للبيانات الأولية تم كسر "بعضا" من الأرقام القياسية المتعلقة بدرجات الحرارة الدنيا في شهر نوفمبر ليلة الأحد، وذلك قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوعين على بداية فصل الصيف (في نصف الكرة الجنوبي).

وأضاف مكتب الأرصاد: "بالنسبة لمدينة هوبارت، سجلت 9ر2 [درجة مئوية] الساعة 5:39 صباحًا وهي أدنى درجة حرارة تسجل في شهر نوفمبر منذ عام 1953. أي قبل 68 عامًا".

يذكر أن فصل الصيف في أستراليا يبدأ في أول ديسمبر من كل عام.