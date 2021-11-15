تونس... الأمين العام لاتحاد الشغل يدعو لانتخابات تشريعية مبكرة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها الطبوبي يوم أمس الأحد، بحسب موقع قناة "نسمة".

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وقال الطبوبي: ''لابد في أقرب وقت يكون هناك توافق حقيقي على مخرجات ومراجعة القانون الانتخابي والإعلان عن انتخابات تشريعية مبكرة''.

أوضح أن القانون الانتخابي يجب أن يفرز كتلة تستطيع أن تتحمل أعباء الحكم في المستقبل وتتحمل مسؤوليتها.

أكد نور الدين الطبوبي أنه لا يمكن أن تقع فوضى في بلاده، لأنه مهما وصلت ذروة الاختلافات بين الشعب فإن هناك حدود لا يمكن تجاوزها.

وعن مكالمته الهاتفية مع الرئيس التونسي قيس سعيد، قال إنه لا ينبغي توظيف المكالمة وتحميلها أكثر مما تحتمل.

وأوضح أنه هو من طلب مهاتفة رئيس الدولة لمناقشة العديد من الملفات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والوضع الراهن في البلاد.

وذكر أن المكالمة ركزت على الاستحقاقات الاجتماعية وبعض الملفات المتراكمة.