الإعلان عن عدد زوار قياسي لـ"إكسبو 2020 دبي"

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / KARIM SAHIB

وقالت صحيفة "البيان" إن "إكسبو 2020 دبي" جذب زوارا بلغ عددهم حتى الآن 3.578.653 في نهاية أسبوعه السادس، مواصلًا جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

ويهدف المعرض إلى استعراض ما تقدمه الدول المشاركة من تراث متنوع وتجارب ثقافية متنوعة وابتكارات وحلول تكنولوجية تسهم في صنع المستقبل في مجالات متعددة.

وزاد عدد زوار "إكسبو دبي" في الأسبوع الحالي بمقدار 636.265 مقارنة بعدد زوار الأسبوع الماضي، حيث ساهمت الفعاليات الثقافية والرياضية والأنشطة الترفيهية المختلفة الموجهة للعائلات من مختلف الجنسيات في جذب أعداد كبيرة من الزوار.

ويأتي من بين أبرز هذه الفعاليات حفل النجمين راغب علامة ونانسي عجرم ضمن "أمسيات خالدة"، والسباق العائلي بمشاركة العداء الأسطورة الجامايكي يوسين بولت.

يشار إلى أن عدد الزيارات عبر المنصات الرقمية للمعرض بلغ 15.7 مليون خلال الفترة الممتدة من 1 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.