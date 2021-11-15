عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحديث مرتقب من أبل يمنع صيانة شاشة آيفون خارج توكيلاتها

الإثنين 15 نوفمبر 2021

الخليج 365

أثار هاتف آيفون 13 الجديد جدلا بين خبراء صيانة الهواتف حين خضع لاختبار استبدال الشاشة، وكانت المفاجأة تعرض نظام بصمة الوجه للعطل.



ونشر العديد من ورش الصيانة المختصة مقاطع فيديو اختبارية لفك وتركيب شاشة الهاتف الجديد، ولاحظوا أن أبل لن تسمح بصيانة شاشة الهاتف في أي مكان خارج توكيلاتها الرسمية للصيانة.

ووفق موقع "ذا فيرج"، اتخذت أبل قرارا بالتراجع عن هذا القرار، للحد من إصلاحات شاشة iPhone 13.

وكان الخبراء بقناة iFixit على يوتيوب، أول من أجروا اختبار تفكيك الشاشة، والذين أعلنوا أن عملية تغيير الشاشة كانت العملية الأكثر شيوعا في صيانة هواتف آيفون، وحجر أبل صيانتها على أي جهة خارجية، جعل الأمر مستحيلًا للعديد من ورش الإصلاح المستقلة والجهات الخارجية.

وبعد رد الفعل العنيف، ورد أن شركة أبل أخبرت "ذا فيرج" أنها تخطط لطرح تحديث للبرنامج “لا يتطلب منك نقل المتحكم الدقيق للحفاظ على Face ID يعمل بعد تبديل الشاشة.

وجاء بتقرير أبل "بعد وقت قصير من إطلاق iPhone 13، وجد خبراء الإصلاح أن تبديل شاشات iPhone 13 من شأنه أن يُعطّل Face ID إلا إذا نقلت شريحة تحكم صغيرة من الشاشة الأصلية".

وتابع التقرير "إنها عملية معقدة تجعل أحد أكثر أنواع الإصلاحات شيوعًا أمرًا صعبًا للغاية على ورش الإصلاح المستقلة, بالنسبة لمحلات الإصلاح المستقلة، قد تصبح الأمور أسهل قريبا، ومع ذلك، آبل ستصدر تحديث برنامج لا يتطلب منك نقل وحدة التحكم الدقيقة للحفاظ على عمل Face ID بعد تبديل الشاشة.

ولم تكشف أبل عن موعد محدد لطرح هذا التحديث المزعم.